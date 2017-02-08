26.04.2017 08:43



26 квітня відбудеться круглий стіл «Захист прав кредиторів», присвячений практиці застосування правових норм у сфері кредитних зобов’язань, а також вдосконаленню законодавства для поліпшення інвестиційного клімату.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Нотаріальній палаті України, яка є організатором заходу, початок реєстрації учасників о 9:30 за адресою: м. Київ, ІА «ЛігаБізнесІнформ», вул. Тимофія Шамрила, 23.

Питання заплановані для обговорення:

1. Проблемні аспекти реалізації прав кредиторів та роль нотаріусів в системі забезпечення їх прав.

2. Причини, які унеможливлюють право кредиторів на задоволення своїх вимог

3. Шляхи вирішення проблем у сфері захисту прав кредиторів. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства України з метою покращення інвестиційного клімату в Україні.

До участі у роботі круглого столу запрошено народних депутатів, представників Міністерства юстиції, Національного банку України, суддів, юристів, науковців та експертів у сфері банків та банківської діяльності.