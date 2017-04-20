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Запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення має стати одним із першочергових етапів земельної реформи.

Запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення має стати одним із першочергових етапів земельної реформи.

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Коментарі

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Pilat

Классная статья! Всё верно написано.

20.04.2017 15:36 Відповісти