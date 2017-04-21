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Використання ділянки для бізнесу дозволяє уникнути сплати земельного податку. Хоча суди не завжди із цим погоджуються.

Використання ділянки для бізнесу дозволяє уникнути сплати земельного податку. Хоча суди не завжди із цим погоджуються.

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