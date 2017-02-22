22.02.2017 13:39



Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила відео брифінгу, присвяченого кваліфікаційному оцінюванню кандидатів. Члени ВККС розповіли про перебіг конкурсу до ВС та очікувані від нього результати.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, 21 лютого у виконанні практичного завдання взяли участь 520 осіб.

Упродовж п’яти годин кандидати писали мотивувальну та резолютивну частини судового рішення на підставі матеріалів модельної судової справи. Учасникам іспиту дозволялося користуватися нормативно-правовими актами, постановами пленумів судів та інформаційними листами судів.

За процесом виконання практичного завдання всі охочі могли слідкувати в мережі Інтернет. По периметру зала було розташовано камери спостереження. Також на заході були присутні моніторингова група, спостерігачі з міжнародних проектів та представники Громадської ради доброчесності.

«Кандидати пишуть проект судового рішення від руки. Це важливо для того, щоб у разі необхідності було б можливо за почерком перевірити достовірність роботи, дату написання та особу виконавця», – розповів голова ВККС Сергій Козьяков.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати під час написання практичного завдання, – 120. Виконання всіх робіт деперсоніфіковано. Кандидатів, які наберуть прохідний бал, буде допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання.

У Комісії нагадують, що під час другого етапу кваліфікаційного оцінювання відбудеться дослідження досьє кандидатів, тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, співбесіда.

Закон і Бізнес