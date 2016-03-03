22.02.2017 12:13



З метою зменшення навантаження та дотримання строків розгляду справ Державна судова адміністрація України встановила підстави для відрядження суддів до 12 місцевих судів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Раді суддів України, про це ідеться у відповіді ДСАУ на звернення РСУ щодо відрядження суддів до судів для тимчасового здійснення повноважень.

Станом на 14 лютого 2017 року, згідно з листом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державна судова адміністрація України встановила підстави для відрядження суддів до 12 місцевих судів, а саме:

Бориславського міського суду Львівської області;

Буринського районного суду Сумської області;

Волноваського районного суду Донецької області;

Жашківського районного суду Черкаської області;

Жидачівського районного суду Львівської області;

Карлівського районного суду Полтавської області;

Кролевецького районного суду Сумської області;

Лохвицького районного суду Полтавської області;

Михайлівського районного суду Запорізької області;

Нововодолазького районного суду Харківської області;

Радивилівського районного суду Рівненської області;

Яремчанського міського суду Івано-Франківської області.

Нагадаємо, рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 затверджено Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення).

Нагадаємо, у січні ВККС сформувала перелік судів з урахуванням інформації щодо неможливості здійснення правосуддя або потенційно можливого надмірного навантаження. Додатково враховані судді, питання про призначення яких, перебуває на розгляді Вищої ради правосуддя.

Закон і Бізнес