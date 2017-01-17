22.02.2017 10:58



Захисникам можуть дозволити проносити в СІЗО, з обов`язковим оглядом на КПП, технічні засоби для проведення аудіо та відео фіксації, але без можливості здійснювати дзвінки та виходу в Інтернет.

Про це йшла мова під час круглого столу на тему «Впровадження змін до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів, який проходив в приміщенні Секретаріату Національної асоціації адвокатів України, передає «Закон і Бізнес».

Під час заходу були обговорені спірні питання, які виникають в роботі як захисників, так і представників органів досудового слідства під час відвідувань громадян у пенітенціарних установах.

Широку дискусію викликала необхідність отримання дозволу для адвокатів на проходження до пенітенціарних установ з планшетом і дотримання працівниками СІЗО при огляді пристрою вимог закону про захист адвокатської таємниці.

Як повідомив в.о. начальника відділу організації діяльності слідчих ізоляторів Міністерства юстиції України Сергій Чабанюк, з урахуванням наявних зауважень та сучасних потреб, підготовлено зміни до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів.

Представники НААУ спільно з представниками ДПТС України протягом 2016 року, проводили робочі зустрічі з приводу реформування пенітенціарної системи. Так, у вказаному проекту нової редакції Правил, пункт 7 викладено у такій редакції:

«Працівникам правоохоронних органів, суду та захисникам дозволяється проносити матеріали та документи необхідні для здійснення повноважень, визначених законодавством з обов`язковим оглядом на КПП СІЗО на наявність заборонених предметів. Такий огляд повинен виключати ознайомлення зі змістом цих документів. У випадках, передбачених КПК України працівникам правоохоронних органів, суду та захисникам дозволяється проносити технічні засоби (без можливості здійснювати дзвінки та виходу в мережу інтернет) для проведення аудіо та відео фіксації процесуальних дій».

Для представників правоохоронних органів дискусійним питанням виявився статус посвідчення адвоката та підтвердження особи захисника. У відповідності до ст. 50 КПК України, повноваження захисника підтверджуються свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяльністю, ордером, але при цьому адвокатське свідоцтво, так само і посвідчення адвоката не є посвідченнями особи, а тому вказане питання потребує законодавчого врегулювання. З боку представників НААУ було зауважено, що адвокатські посвідчення мають єдиний затверджений зразок у відповідності до визначених законом вимог до цього документу.

Також під час круглого столу було обговорено умови перебування громадян в слідчих ізоляторах, які створюють загрози їхньому здоров’ю. У пенітенціарних установах існують реальні ризики зараження хворобами, які передаються повітряно - крапельним або побутовим шляхом, і під ці ризики потрапляють і адвокати системи БПД, що здійснюють захист за призначенням, оскільки вони зазвичай не володіють інформацією стосовно стану здоров’я клієнта. Це питання залишається досі відкритим, оскільки пов`язане з забороною розголошення медичної таємниці.

Під час обговорення також йшлося про інші невиправдані заборони, наприклад, проносити питну воду чи поліетиленові пакети.

За підсумками обговорення було вирішено здійснити подальший моніторинг роботи СІЗО з метою покращення умов для роботи адвокатів з клієнтами, зокрема, йшлося про плани створити у ізоляторах спеціальні кімнати для адвокатів, з оргтехнікою та юридичною літературою.

Закон і Бізнес