Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Чи варта гра свічок?

Далеко не кожна юридична фірма може запропонувати

Далеко не кожна юридична фірма може запропонувати "кримінальному" адвокатові той рівень доходів, який він має, займаючись приватною практикою.

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