До питання про ризики організації кримінальної практики в юридичній фірмі
Криза, що вдарила по реальному сектору економіки, не могла не вплинути на структуру ринку юридичних послуг. Як відомо, право завжди йде за бізнесом, тому зміни в підприємницькій сфері миттєво відображаються і на юристах. Юридичні фірми знаходять шляхи виходу з кризи по-різному. Хтось поглиблюється в спеціалізацію і за рахунок цього досягає високих показників. А хтось закриває неактуальні практики і фокусується на тих напрямах, де зараз спостерігається зростання попиту. На сьогоднішній день одним з таких напрямів є кримінальна практика.
На основі власного досвіду зі створення спеціалізованої юридичної фірми керуючий партнер АБ «ЗКС» Олександр Забейда, міркує в березневому Legal Insight про те, як створити кримінальну практику в юридичній компанії, яка раніше не займалася супроводом кримінальних справ і дослідчих перевірок.
Спостерігаючи за збільшенням числа запитів на надання юридичної допомоги у кримінальних справах, керівники юридичних фірм, що відкривають кримінальну практику вперше, як правило, задаються лише одним питанням: де взяти кваліфікованих юристів в цій області? Зазвичай вони вже знають і уявляють собі, як повинен працювати юридичний бізнес, і навіть мають стратегію розвитку власної фірми. При цьому вони дуже дивуються, якщо створена ними практика не вбудовується в загальну структуру фірми або не вистрілює. Для того щоб цього не відбувалося і коли стоїть завдання створити високоефективну «кримінальну» команду, необхідно вирішити як мінімум одне додаткове питання: в якій сфері працюватимуть дані фахівці - «захисту» або «нападу»?
В організації практики «захисту» значно більше складнощів, ніж здається на перший погляд. Незважаючи на наявність на ринку висококваліфікованих фахівців зі знанням роботи у кримінальних справах, репутацією, відповідними комунікативними навичками, а також досвідом клієнтської роботи, переконати їх працювати в юридичній фірмі не так вже й просто.
По-перше, далеко не кожна юридична фірма може запропонувати такому адвокатові той рівень доходів, який він має, займаючись приватною практикою. Зазвичай дохід успішних приватнопрактикуючих адвокатів втричі, а то й в шість разів перевищує той, який їм може запропонувати ринок. Причина проста - такий адвокат може взяти в провадження відразу дві-три економічних або посадових (хоча і необов'язково) справи з щомісячною оплатою в розмірі, наприклад, $ 5 тис. кожне (а то і більше). Розгляд даних справ триває не менше року. При цьому приватнопрактикуючі фахівці не несуть майже ніяких витрат.
По-друге, взявши стільки роботи, скільки йому потрібно, такий адвокат може їздити у відпустку тоді, коли йому захочеться. Єдина особа, перед якою він звітує, - це його клієнт. Причому у адвоката немає необхідності витрачати час і гроші на маркетинг, конференції, бізнес-сніданки, експертні статті та коментарі в ЗМІ. Йому просто потрібно ефективно працювати і мати результат, а вже «сарафанне радіо» забезпечить йому нових клієнтів.
Якщо ви все ж запрошуєте такого адвоката на ставку партнера, забезпечуючи йому належний рівень свободи і відповідну винагороду, то повинні враховувати, що в нього доведеться серйозно вкластися, і не тільки матеріально. Найімовірніше, йому нічого невідомо про юридичний бізнес. «KPI», «грейдінг», «кеп», «утилізацію» і «реалізацію» - все це буде для нього лише набором незрозумілих слів. А будучи професіоналом, який має успішний досвід самостійних продажів, він навряд чи погодиться з тим, що його будуть перевиховувати.
Також треба враховувати, що практика кримінального захисту пов'язана з певними ризиками. Беручи участь в розгляді справи на стороні захисту підозрюваного або обвинуваченого, особливо в резонансних справах, ви виступаєте проти всієї потужності державної машини, яка сконцентрувала зусилля на кримінальному переслідуванні обраної жертви. У якийсь момент ставши кісткою в горлі і не знаючи правил цієї гри, які не описані в кодексах, законах та довідково-правових системах, ви ризикуєте потрапити в жорна слідом за клієнтом.
Далеко не кожна юридична фірма може запропонувати "кримінальному" адвокатові той рівень доходів, який він має, займаючись приватною практикою.
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