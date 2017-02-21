22.02.2017 09:48



Постанову слідчого прокуратури Київської області про відмову визнання В'ячеслава Хімікуса потерпілим у кримінальному провадженні, відкритому за заявою народного депутата Сергія Пашинського 31 грудня 2016 року, скасовано.

Печерський районний суд Києва ухвалою від 21.02.2017 задовольнив відповідну скаргу захисника В.Хімікуса адвоката Марини Парінової, зобов'язавши прокуратуру оприлюднити повний текст нової постанови слідчого 27 лютого. Копію документа опублікував на своїй сторінці в Facebook екс-перший заступник глави АП Андрій Портнов.

«Слідчими сьогодні не проводяться слідчі дії, не виконано жодного рішення суду, ніхто так і не є підозрюваним чи потерпілим. Влада обрала тактику нічого не робити в цьому кримінальному провадженні, кинувши його напризволяще з перспективою, що розсмокчеться саме», - прокоментував він рішення суду.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року на дорозі під Васильковом Київської області авто депутата трохи не врізалося в автобус, нібито стояв без габаритних вогнів. Нардеп зробив зауваження, після чого зав'язалася словесна перепалка С. Пашинський з пістолету «Глок-19» поранив у ногу 38-річного В. Химикуса, який вдарив його по голові пляшкою. Крім Пашинського і Химікуса на місці події були присутні також дружина нардепа і водій автобуса.

Версії події у сторін конфлікту сильно розходяться, однак прокуратура спочатку розслідувала лише хуліганство, вчинене проти нардепа і його дружини групою осіб (кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК було відкрито на підставі заяви С. Пашинського в день інциденту), не визнаючи В .Хімікуса потерпілим.

Пізніше Печерський районний суд Києва зобов'язав прокуратуру Київської області почати досудове розслідування з приводу даних щодо застосування С.Пашинським вогнепальної зброї проти В.Хімікуса.

Закон і Бізнес