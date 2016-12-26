22.02.2017 08:27



22 лютого о 15:00 Вища рада правосуддя проведе засідання, на якому розгляне подання ГПУ щодо зупинення на чотири місяці повноважень члена ВРП Павла Гречківського. Також засідання проведе третя дисциплінарна палата ВРП.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» прес-службі ВРП, до порядку денного засідання Ради о 15:00 включено два питання:

1. Розгляд звернення заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. від 7 лютого 2017 року щодо зупинення на чотири місяці повноважень члена Вищої ради правосуддя Гречківського Павла Миколайовича до закінчення проведення стосовно нього досудового розслідування та/або судового розгляду кримінального провадження. Доповідач – Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк.

2. Різне.

Крім того, сьогодні о 10:00 засідання проведе і третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя. До порядку денного засідання включено два питання:

1. Розгляд дисциплінарних справ:

1) стосовно судді апеляційного суду Київської області Рудніченко Оксани Миколаївни, відкритої за заявами Маселка Р.А., голови громадської спілки «Українська спілка Автомайдан» Михайловського А.В.;

2) стосовно судді Оболонського районного суду міста Києва Місечка Миколи Миколайовича, відкритої за заявою Закревської Є.О.;

3) стосовно судді Святошинського районного суду міста Києва Лопатюк Надії Григорівни, відкритої за заявами Берка С.Т., заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В.;

4) стосовно судді Дніпровського районного суду міста Києва Ластовки Нелі Дмитрівни, відкритої за заявою Кузьмінського Є.В.

5) стосовно судді Святошинського районного суду міста Києва Борденюка Володимира Васильовича, відкритої за заявою заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В.;

6) стосовно судді Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Тетяни Миколаївни, відкритої за заявою заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В.;

7) стосовно судді Вишгородського районного суду Київської області Підкурганного Володимира Володимировича, відкритої за заявами голови ГС «Українська спілка Автомайдан» Михайловського А.В.;

8) стосовно судді Святошинського районного суду міста Києва П’ятничук Інни Віталіївни, відкритої за заявою заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В.

2. Розгляд питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті за заявами (скаргами):

1) Філімонова К.Д. стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Гаєвої Людмили Вадимівни;

2) Філімонова К.Д. стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Лабунського Володимира Миколайовича;

3) Філімонова К.Д. стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Терзі Ігоря Георгійовича;

4) народного депутата О.Продан, Одеської обласної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка», Філімонова К.Д., заступника прокурора Одеської області Т.Горностаєвої та заступника Генерального прокурора України О. Бачуна стососно судді Одеського окружного адміністративною суду Стеценко Олега Олександровича та суддів Одеського апеляційного адміністративною суду Домусчі Степана Дмитровича, Кравця Олександра Олександровича, Шеметенко Людмили Петрівни;

5) Філімонова К.Д. та заступника прокурора Одеської області Т.Горностаєвої стосовно суддів Одеського апеляційного адміністративною суду Ступакової Інни Гаврилівни, Алексєєва Віктора Олексійовича, Милосердного Михайла Миколайовича;

6) Лісічкіна Є.С., Середи М.Л. та заступника прокурора Харківської області Кващука О.І. стосовно судді Харківського окружного адміністративною суду Архіпової Світлани Вікторівни;

7) Лебедєвої Г.В. стосовно судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Іваненко Юлії Геннадіївни.

Закон і Бізнес