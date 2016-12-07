21.02.2017 17:52
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Адвокати, які не змогли 17 лютого відвідати семінар-практикум «Оподаткування адвокатської діяльності: актуальні питання», можуть переглянути повне відео та ознайомитися з матеріалами семінару.
Відеозапис та матеріали оприлюднені Радою адвокатів міста Києва, передає «Закон і Бізнес».
Під час семінару обговорювалися питання:
- оподаткування самозайнятих осіб ПДФО;
- визначення витрат для адвокатів, які надають БПД;
- питання нарахування єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році;
Матеріали семінару можна завантажити за посиланнями:
Важливі цифри 2017 року: оподаткування доходів фізосіб та соцстрахування
Оподаткування діяльності адвокатів як самозайнятих осіб. Нарахування та сплата ЄВ
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