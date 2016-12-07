21.02.2017 17:52



Адвокати, які не змогли 17 лютого відвідати семінар-практикум «Оподаткування адвокатської діяльності: актуальні питання», можуть переглянути повне відео та ознайомитися з матеріалами семінару.

Відеозапис та матеріали оприлюднені Радою адвокатів міста Києва, передає «Закон і Бізнес».

Під час семінару обговорювалися питання:

- оподаткування самозайнятих осіб ПДФО;

- визначення витрат для адвокатів, які надають БПД;

- питання нарахування єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році;

Матеріали семінару можна завантажити за посиланнями:

Важливі цифри 2017 року: оподаткування доходів фізосіб та соцстрахування

Оподаткування діяльності адвокатів як самозайнятих осіб. Нарахування та сплата ЄВ

Закон і Бізнес