21.02.2017 16:33



Швейцарці відхилили податкову реформу та відмовилися від ідеї проведення зимових Олімпійських ігор-2026. Такі підсумки чергового референдуму, що пройшов у країні.

Проти скасування податкових пільг для холдингів, які отримують доходи переважно за кордоном, висловилися 59% громадян, передає dpa. Через таке рішення до Швейцарії можуть запровадити міжнародні санкції. Однак уряд більше непокоїть відтік великого бізнесу.

Чинні податкові привілеї для холдингів стосуються близько 24 тис. фірм та майже 150 тис. співробітників.

Водночас виборці кантону Граубюнден відхилили ініціативу уряду подати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. Утім, остаточне рішення ухвалить у квітні олімпійський комітет.

Закон і Бізнес