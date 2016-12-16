Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ В РАГС провели семінар для майбутніх юристів

Голова РАГС Григорій Савченко запросив учасників семінару до свого кабінету, і вони були захоплені розповіддю про його життєвий шлях.

Голова РАГС Григорій Савченко запросив учасників семінару до свого кабінету, і вони були захоплені розповіддю про його життєвий шлях.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!