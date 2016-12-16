21.02.2017 17:14



У Рівненському апеляційному господарському суді відбувся день відкритих дверей у формі ознайомчого семінару для студентів випускних курсів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів Рівненщини.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, зустрів студентську молодь заступник голови суду Олег Мельник. Він яскраво та змістовно розповів про повноваження, юрисдикцію РАГС, особливості господарського судочинства в апеляційній інстанції.

Учасники семінару переглянули фільм про Рівненський апеляційний господарський суд, знятий до 25 річчя утворення господарських судів в Україні, з якого дізналися про історію створення, структуру, склад суддівського корпусу та апарату суду.

Закріпила уяву студентів про організацію роботи суду, його специфіку керівник апарату Наталія Турович. Допитливі відвідувачі відчули справжню атмосферу суду, змогли дізнатися та наочно побачити повну процедуру проходження документа від його надходження у канцелярію і до виконання, побачити процес автоматизованого розподілу судової справи.

Позитивні відгуки, а також найвища оцінка семінару, дана студентською молоддю під час анонімного анкетування, запевнила у необхідності проведення таких зустрічей. Адже вони сприятимуть поінформованості про роль господарського судочинства, формуванню довіри до судової гілки влади в цілому, а також вихованню правової культури молоді.