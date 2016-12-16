...без Служби судової охорони

21.02.2017 15:46



Крім співробітників Нацполіції забезпечення громадського порядку у приміщенні суду покладено і на службу судових розпорядників. Вони співпрацюють із працівниками поліції, надають допомогу та роз’яснення відвідувачам суду.

Про це виданню «Закон і Бізнес» розповіли у Вінницькому апеляційному адміністративному суді.

Так, у холі першого поверху приміщення ВААС обладнано пункт пропуску, де постійно чергують представники Національної поліції. Однак забезпечення громадського порядку у приміщенні суду покладено і на службу судових розпорядників, яка є кожному суді України (У ВААС – відділ судових розпорядників). Цей обов’язок закріплено у Положенні про службу судових розпорядників та організацію її діяльності.

Чергування відбувається згідно зі встановленим графіком. Адже, окрім функцій з охорони, вони виконують і інші посадові обов’язки, пов’язані з підготовкою до судового процесу та його проведенням, до яких входить налагодження співпраці з працівниками Національної поліції та сприяння здійсненню додаткових заходів безпеки щодо конкретних осіб.

У разі виникнення непередбачуваних ситуацій, які спричинюють порушення громадського порядку у приміщенні суду, судовий розпорядник має повне право видалити його з приміщення суду або ж звернутися за допомогою до працівників поліції для затримання та притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

У випадку, коли учасники судового процесу приходять до суду з громіздкими речами або речами, які заборонено приносити до приміщення суду, судовий розпорядник надає таким особам роз’яснення та рекомендує залишати їх у камерах схову, розміщених за пунктом охорони. Також судовий розпорядник у разі потреби пояснює громадянам, куди їм необхідно звернутись для подання необхідних документів чи отримання інформації, а у холодний період року нагадує відвідувачам про можливість залишати верхній одяг у гардеробі тощо.

Раніше рішенням Вищої ради юстиції від 26 грудня 2016 року № 3470/0/15-16 було затверджено Тимчасовий порядок забезпечення охорони судів.

Нагадаємо, що 7 листопада 2015 року у зв’язку із набуттям чинності Законом України «Про Національну поліцію» відбулася ліквідація спеціалізованих підрозділів органів Міністерства внутрішніх справ України «Грифон», які здійснювали охорону судів. Одночасно були внесені зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у частині утворення підрозділів відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України.

Наказом Державної судової адміністрації України від 23 жовтня 2015 року № 181 утворено Державну установу «Служба судової охорони», затверджено її статут та визначено місцезнаходження. Водночас до створення у повному обсязі Служби судової охорони підтримання громадського порядку в судах тимчасово здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України.

Утім, за даними Державної судової адміністрації України, станом на 15 грудня 2016 року 763 апеляційних та місцевих суди, інші органи та установи у системі правосуддя розташовані у 801 будівлі, з яких 453 (56%) не охороняються взагалі, 197 (25%) – тільки вдень, 5 (1%) – лише вночі, цілодобовою охороною підрозділами Національної поліції України забезпечується 146 (18%) приміщень.

Органи судової влади впродовж 2015–2016 років публічно неодноразово зверталися до Президента України, Прем’єр-міністра України, міністерств та відомств стосовно необхідності вирішення критичної ситуації, що склалася з охороною органів судової влади.

Закон і Бізнес