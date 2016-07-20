... до серпня цього року

21.02.2017 13:38



Верховна Рада прийняла порядок денний шостої сесії VIII скликання. Відповідно до календарного плану, народні обранці планують розглянути 2327 законопроектів за 38 пленарних засідань.

Постанову «Про порядок денний сесії» №6104 сьогодні підтримали 232 народні депутати, передає «Закон і Бізнес».

«Хочу вам нагадати, що на порядку денному 2327 законопроектів є», — сказав Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час обговорення проекту постанови. Календарним планом сесії заплановано 38 пленарних засідань, останнє з яких відбудеться 14 липня.

У документі також зазначено, що проекти законів не рекомендовані Комітетами або втратили актуальність та пропонуються на відхилення з інших підстав знімаються з розгляду. Крім того, законопроекти, що потребують доопрацювання повертаються суб’єктам права законодавчої ініціативи.

Закон і Бізнес