... до серпня цього року
Верховна Рада прийняла порядок денний шостої сесії VIII скликання. Відповідно до календарного плану, народні обранці планують розглянути 2327 законопроектів за 38 пленарних засідань.
Постанову «Про порядок денний сесії» №6104 сьогодні підтримали 232 народні депутати, передає «Закон і Бізнес».
«Хочу вам нагадати, що на порядку денному 2327 законопроектів є», — сказав Голова Верховної Ради Андрій Парубій під час обговорення проекту постанови. Календарним планом сесії заплановано 38 пленарних засідань, останнє з яких відбудеться 14 липня.
У документі також зазначено, що проекти законів не рекомендовані Комітетами або втратили актуальність та пропонуються на відхилення з інших підстав знімаються з розгляду. Крім того, законопроекти, що потребують доопрацювання повертаються суб’єктам права законодавчої ініціативи.
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