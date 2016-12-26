21.02.2017 12:58



Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, розглянувши скарги внесла подання про звільнення 2 суддів. Також відкладено розгляд дисциплінарних справ стосовно 3 суддів та відмовлено у відкритті справи щодо судді ВАСУ.

Такі рішення були прийняті другою дисциплінарною палатою ВРП на засіданні 20 лютого, передає видання «Закон і Бізнес».

За результатами розгляду питань порядку денного під час засідання другої дисциплінарної палати оголошено такі висновки:

1. Розглянувши матеріали дисциплінарної справи за не розглянутою Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції заявою заступника прокурора Харківської області Стратюка О.М., Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила внести подання Вищій раді правосуддя про звільнення судді Червонозаводського районного суду міста Харкова Міндарьової Марини Юріївни.

2. Розглянувши матеріали дисциплінарної справи за не розглянутою Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції заявою заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В. стосовно судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни, друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила відкласти її розгляд у зв’язку з клопотанням судді від 17 лютого 2017 року про відкладення розгляду дисциплінарної справи стосовно неї.

3. Розглянувши скаргу заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В., Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила внести подання Вищій раді правосуддя про звільнення судді Дніпровського районного суду міста Києва Федюка Олександра Олександровича.

4. Розглянувши заяву прокуратури Дніпропетровської області, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила відкласти розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Марущак Світлани Леонідівни.

5. Розглянувши матеріали дисциплінарної справи за не розглянутою Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції заявою заступника прокурора Шевченківського району міста Києва Гавриша Р.В. стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Козятник Людмили Григорівни, друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила відкласти її розгляд у зв’язку із заявою судді та заявою її представника за довіреністю Кравця Р.Ю. від 17 лютого 2017 року про відкладення розгляду дисциплінарної справи стосовно неї.

6. Розглянувши матеріали дисциплінарної справи за не розглянутими Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції заявами координатора координаційної ради Коаліції молодіжних громадських організацій Черкаської області «Молода Черкащина» Феофілової В.В., Закревської Є.О. та заступника прокурора Черкаської області Семенова В.В. стосовно судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області Синецької Людмили Андріївни, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила відкласти її розгляд у зв’язку із заявою судді від 16 лютого 2017 року про відкладення розгляду дисциплінарної справи стосовно неї.

7. Розглянувши заяву Шпіньової Н.А., яка діє в інтересах Шпіньової Д.М., друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Вищого адміністративного суду України Стародуба Олександра Павловича.

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