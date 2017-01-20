21.02.2017 11:24



«На жаль, державний бюджет поки що не дає нам можливості забезпечити потреби охочих переглядати засідання палат вдома і з попкорном. Однак усі, хто має намір прийти до залу засідання, можуть й надалі це робити без перешкод чи обмежень.»

Про це заявив голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк у відповідь на поширену деякими ЗМІ інформації про закриття засідань Вищої ради правосуддя, передає видання «Закон і Бізнес»

У ВРП зазначили, що як і раніше усі засідання проводяться відкрито, із забезпеченням вільного доступу до залу засідань громадян та ЗМІ. Попри те, що європейські стандарти не передбачають відкритості у розгляді дисциплінарних справ щодо суддів, ВРП проводить ці засідання відкрито, із забезпеченням вільного доступу до засідань трьох створених дисциплінарних палат і можливістю ведення фото-, відео-, аудіозапису.

Винятки із цього правила можливі тільки у надзвичайних випадках, таких як, наприклад, технічний збій, що стався 14 лютого 2017 року, коли у всьому кварталі зникло світло, або у разі прийняття Радою рішення про закрите засідання (хоча таких рішень ВРП ще не приймала, незважаючи на клопотання адвокатів у деяких резонансних справах).

«При цьому кожен охочий може взяти участь у засіданнях як Вищої ради правосуддя, так і дисциплінарних палат, - зауважили у ВРП. - Проведення фото-, відео-, аудіозйомки на засіданнях Вищої ради правосуддя та Дисциплінарних палат проходить без перешкод. Спеціальних дозволів для цього не потрібно.

Втім, через відсутність у бюджеті коштів на технічне забезпечення залів засідань системами онлайн-трансляції Рада на сьогодні поки не має можливості забезпечити трансляції усіх засідань дисциплінарних палат.

Закон і Бізнес