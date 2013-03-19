...вже цього тижня

21.02.2017 09:52



23 лютого Верховна Рада може прийняти законопроект, яким пропонується усунути невизначеність повноважень податкової міліції. Оскільки через питання повноважень Міністерство фінансів сперечається з Державною фіскальною службою.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, передає «Закон і Бізнес».

«Андрій Володимирович (Парубій, спікер парламенту – ред.), я дуже прошу вас у четвер, 23 лютого, включити в розгляд законопроект №0940. Ми не можемо закривати очі на проблему, яка виникла з прийняттям закону №1797 щодо податкової міліції. ...Нам необхідно вирішити її в залі парламенту – ред.), оскільки там якась боротьба між Державною фіскальною службою (ДФС) і Міністерством фінансів, яка ускладнює роботу правоохоронних органів в цілому», — сказала вона.

Голова Верховної Ради у відповідь висловив надію, що заперечень щодо зазначеної пропозиції не буде і парламент на цьому тижні розгляне законопроект №0940.

Крім цього, Н.Южаніна висловила пропозицію заслухати міністра фінансів Олександра Данилюка з питання створення в Україні нового органу по боротьбі з фінансовими злочинами, яким можуть бути передані певні функції податкової міліції.

«Я дуже уважно прочитала звіт уряду про хід і результати виконання Програми діяльності уряду і хотіла б запросити міністра фінансів на засіданні комітету в середу, 22 лютого, щоб він представив концепцію створення нового органу по боротьбі з фінансовими злочинами і доповів про імплементацію тих норм, які ми прийняли», — сказала вона.

Перший віце-прем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів у свою чергу повідомив, що він підтримує пропозицію Н.Южаніної щодо легітимності роботи податкової міліції та передасть міністру фінансів її звернення.

Як повідомлялося раніше, в ході проходження законопроекту «Про внесення змін в Податковий кодекс для поліпшення інвестиційного клімату» (закон №1797-VIII) в кінці 2016 року в Раді була допущена технічна помилка при зміні нумерації пунктів.

«Де-юре правовий статус податкової міліції зараз – «поза законом». Де-факто вона не ліквідована, співробітники не звільнені, виробництва не передані, продовжує свою діяльність», — описала ситуацію народний депутат Тетяна Острикова.

Міністр фінансів А. Данилюк в такій ситуації закликав до якнайшвидшого прийняття закону про створення фінансової поліції, про який ідеться в меморандумі з Міжнародним валютним фондом. Міністр при цьому категорично проти відновлення податкової міліції.

Закон і Бізнес