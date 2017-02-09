21.02.2017 08:59



Сьогодні, 21 лютого, кандидати на посади суддів касаційних судів Верховного Суду виконують практичне завдання — другу частину кваліфікаційного оцінювання. Час на його виконання — 300 хвилин, а за перебігом можна спостерігати у відеотрансляції.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, складення іспиту почнеться о 10:00 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 40–Б. Відеотрансляція доступна на youtube-каналі ВККС.

Під час електронної реєстрації кандидатів відбудеться повторна генерація унікального коду для кожного кандидата. Цей код не буде ідентичним з попереднім, який генерувався під час анонімного письмового тестування.

Практичне завдання матиме вид модельної судової справи, яку буде сформовано відповідно до спеціалізації касаційного суду у складі Верховного Суду. Кандидати мають написати мотивувальну і резолютивну частини рішення на підставі наданих матеріалів. При цьому вони можуть користуватися некоментованими текстами нормативно-правових актів, постановами пленумів та інформаційними листами судів на паперових носіях.

За результатами попереднього етапу конкурсу — анонімного письмового тестування, до виконання практичного завдання допущено 524 кандидата.

Закон і Бізнес