20.02.2017 17:58



Державна фіскальна служба анонсувала перевірку всіх фізичних осіб-підприємців, які закрилися наприкінці грудня 2016 - початку січня 2017 року після внесення змін до ПК щодо обов'язкової сплати єдиного соцвнеску.

Як повідомляє УНІАН, про це заявив голова ДФС Роман Насіров, передає «Закон і Бізнес».

«Багато з тих, хто закрилися, це були непрацюючі суб'єкти господарської діяльності. Причому не працювали вони вже рік або два. Тому їх перевірити не так важко. Але були і такі випадки, коли ми розуміємо, але це важко довести, що підприємство працювало, але просто нічого не декларувало», — розповів він журналістам.

За словами Насірова, поряд із закриттям неробочих суб'єктів господарювання в січні відкрилося 28 тисяч нових. «Процес перевірок встановлено законодавством, і він буде проходити у встановленому порядку. Якщо б у податковій політиці було передбачено, що є окремий порядок закриття – без перевірки. Ми перевіряємо згідно з кодексом», — додав голова ДФС.

Нагадаємо, після підписання Президентом змін до Податкового кодексу, якими фізичних осіб-підприємців зобов’язано сплачувати ЄСВ навіть при відсутності руху коштів, в Україні за тиждень було ліквідовано 10 850 ФОП. В НБУ очікують, що їх кількість зросте до 600 тисяч за рік.

Пізніше Комітет ВРУ з питань промислової політики і підприємництва підтримав законопроект про запровадження тримісячного перехідного періоду для закриття ФОП без сплати єдиного соціального внеску за цей період.

Закон і Бізнес