20.02.2017 17:18



Касаційний суд в Єгипті підтвердив смертний вирок відносно 10 з 11 обвинувачених у тисняві на стадіоні після футбольного матчу між клубами «Аль-Ахлі» і «Аль-Марі» у 2012 році.

Інцидент стався 1 лютого 2012 року у місті Порт-Саїд. При виході зі стадіону почалися масові бійки між фанатами місцевого клубу «Аль-Масрі» і лідером національної першості, каїрським «Аль-Ахлі». У тисняві і від побоїв загинули понад 70 осіб, близько 300 отримали поранення.

У березні 2013 року єгипетський суд затвердив смертний вирок по цій справі у відношенні 21 обвинуваченого, що викликало масові сутички з поліцією. В ході заворушень загинули кілька десятків людей, сотні отримали поранення, пише РІА «Новости».

В лютому 2014 року апеляційний суд призначив новий розгляд 62 підсудних. Через рік смертний вирок був винесений 11 фанатам.