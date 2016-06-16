20.02.2017 16:28



Починаючи з 17 грудня 2016 року суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій.

Про це ідеться у роз’ясненні, опублікованому Державною фіскальною службою, передає «Закон і Бізнес».

«Згідно статті 4 закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06 липня 1995 року №265/95-ВР та з врахуванням положень Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з купівлі-продажу готівкової іноземної валюти, зобов’язані з 17.12.2016 при здійсненні зазначених операцій застосовувати реєстратори розрахункових операцій», — говориться у роз’ясненні.

У ДФС звертають увагу, що до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій з 16.06.2016 включено спеціалізований електронний контрольно-касовий реєстратор для здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

За інформацією Асоціації «Українські електроніка, комп’ютери, касові апарати» виробничі можливості дозволять до кінця лютого поточного року повністю забезпечити касовою технікою наявні потреби ринку зазначеної сфери діяльності.

ДФС також нагадує, що порушення вимог законодавства у цій сфері карається штрафом від ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян і більше.

Закон і Бізнес