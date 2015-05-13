20.02.2017 13:42



Фонд державного майна України підготував новий законопроект про приватизацію. За його допомогою сподіваються провести приватизацію за три роки, продаючи по 100-200 підприємств на місяць.

Як повідомляє УНН, про це заявив голова ФДМУ Ігор Білоус, передає «Закон і Бізнес».

«В новому законопроекті про приватизацію ми запропонували простий підхід. Є великі підприємства, на які в процесі передання в Фонд, підготовки та проведення приватизації заводиться радник. Їх буде небагато — близько 50. Вся решта активів може продаватися на простих електронних аукціонах. Для того, щоб вирішити проблему, треба продавати по 100-200 підприємств на місяць, інакше все затягнеться на довгі роки», — заявив І.Білоус.

На думку голови Фонду, масштабну приватизацію треба провести максимум за три роки, до 2020-го. «З кожним роком всі держпідприємства стрімко дешевшають у доларовому еквіваленті. Цьому в першу чергу сприяє технічний прогрес, нова промислова, цифрова революція», — зазначив голова ФДМУ.

Замість Фонду держмайна має з’явитися нова структура з управління державною нерухомістю. «Ми зазвичай забуваємо про це, але найбільший державний актив у всіх країнах, і Україна не виключення, — це нерухомість», — сказав І.Білоус.

Закон і Бізнес