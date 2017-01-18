20.02.2017 10:59



Міністерство юстиції розпочало перевірку фіналістів конкурсу на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Кандидатам необхідно написати есе, після чого на них чекає співбесіда.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Міністерстві юстиції, до наступного етапу конкурсу пройшли кандидати:

1. Божко Микола Петрович

2. Гура Юрій Миколайович

3. Дудар Віктор Васильович

4. Камінський Павло Васильович

5. Кармазин Роман Васильович

6. Лелюк Валерій Віталійович

7. Маштабей Сергій Валентинович

8. Первомайський Олег Олексійович

9. Прохоренко Олексій Якимович

10. Сергієнко Юрій Вікторович

11. Серьогін Олександр Юрійович

12. Сіренко Дмитро Олександрович

13. Солодун Олег Вікторович

14. Спиридонов Олег Володимирович

15. Хавронюк Микола Іванович

16. Штурхецький Сергій Володимирович.

До 1 березня 2017 року кандидатам необхідно підготувати есе на тему «Оцінка ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та бачення подальшого вдосконалення його роботи. Моя роль у цьому процесі».

Нагадаємо, 9 лютого Верховна Рада призначила завідувача кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Олега Марцеляка до складу конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції.

Закон і Бізнес