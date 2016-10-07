20.02.2017 09:53



Цього року Державна казначейська служба планує запровадити систему сплати податків і зборів через єдиний рахунок, з розподілом платежів за окремими рахунками автоматично на базі звітності платника податків.

Про це під час публічного звіту заявила голова Держказначейства Тетяна Слюз, передає «Закон і Бізнес».

«Ще один проект, який ми хочемо впровадити, і деякі норми вже виписані в Податковому кодексі, – це сплата податків на єдиний рахунок», – сказала вона.

Голова Держказначейства пояснила, що система функціонуватиме за аналогією з автоматичним відшкодуванням ПДВ, тобто платникам податків будуть автоматично відкриті рахунки, і Держказначейство на підставі їх звітності зараховуватиме податки в автоматичному режимі.

За її словами, це дасть змогу заощадити час платників податків і уникнути штрафів податкових органів за перерахування податків не на той рахунок.

«Думаю, що з 1 січня 2018 року це працюватиме. Але не за всіма податками: ПДВ залишається тут, акциз – також, і для податку з доходів фізичних осіб це неможливо, плюс єдиний соціальний внесок», – розповіла Т.Слюз.

Голова Держказначейства також зазначила, що необхідні зміни до Податкового кодексу вже внесені і потрібне лише коригування наказів Міністерства фінансів і Державної фіскальної служби, а основну базу вже збудовано на підставі електронного реєстру з ПДВ, при цьому витрати на впровадження проекту незначні, а ефект – очевидний.

Закон і Бізнес