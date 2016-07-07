У навчальній програмі «Адвокат майбутнього» учасників чекає: розвиток лідерства, професійна етика, робота з клієнтом, взаємодія з колегами і опонентами в суді, а також зв'язки з громадськістю та медіа.
Про основні складові навчальної програми «Адвокат майбутнього», а також про підхід до її реалізації розповіли організатори під час її офіційного відкриття, яке відбулося 17 лютого в Києві.
В основу програми було покладено результати місії Канадської асоціації юристів, яка відбулася в рамках проекту «Доступна і якісна правова допомога в Україні» (проект реалізується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки уряду Канади та в партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги).
Представник Канадської асоціації юристів Шейла Рідшав звернула увагу на нестандартний підхід до формату подачі матеріалу. «Ніхто не буде читати лекцій по праву. Всі навчальні модулі, який пройдуть у форматі рольових ігор і практикумів, спрямовані на розвиток навичок і, насамперед, навичок спілкування. Червоною ниткою через всі навчальні модулі будуть проходити питання етики», — пообіцяла вона.
Програма передбачає проведення для адвокатів протягом року чотирьох навчальних модулів, розбитих за темами:
1. Робота з клієнтом
2. Взаємодія з колегами-процесуальними опонентами в суді
3. Комунікація в юридичному співтоваристві
4. Зв'язки з громадськістю і ЗМІ.
«Адвокат майбутнього» — перша всеукраїнська програма професійного розвитку для адвокатів, покликана підтримати спільноту однодумців-професіоналів, які прагнуть до підвищення якості юридичних послуг, ефективному впровадженню реформ у сфері правосуддя, розвитку професійного співтовариства.
Нагадаємо, раніше був сформований список першої сотні учасників.
Яких результатів від програми «Адвокат майбутнього» чекають організатори, тренери і учасники читайте в наступному номері газети «Закон і Бізнес».
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