17.02.2017 17:10



У навчальній програмі «Адвокат майбутнього» учасників чекає: розвиток лідерства, професійна етика, робота з клієнтом, взаємодія з колегами і опонентами в суді, а також зв'язки з громадськістю та медіа.

Про основні складові навчальної програми «Адвокат майбутнього», а також про підхід до її реалізації розповіли організатори під час її офіційного відкриття, яке відбулося 17 лютого в Києві.

В основу програми було покладено результати місії Канадської асоціації юристів, яка відбулася в рамках проекту «Доступна і якісна правова допомога в Україні» (проект реалізується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки уряду Канади та в партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги).

Представник Канадської асоціації юристів Шейла Рідшав звернула увагу на нестандартний підхід до формату подачі матеріалу. «Ніхто не буде читати лекцій по праву. Всі навчальні модулі, який пройдуть у форматі рольових ігор і практикумів, спрямовані на розвиток навичок і, насамперед, навичок спілкування. Червоною ниткою через всі навчальні модулі будуть проходити питання етики», — пообіцяла вона.

Програма передбачає проведення для адвокатів протягом року чотирьох навчальних модулів, розбитих за темами:

1. Робота з клієнтом

2. Взаємодія з колегами-процесуальними опонентами в суді

3. Комунікація в юридичному співтоваристві

4. Зв'язки з громадськістю і ЗМІ.

«Адвокат майбутнього» — перша всеукраїнська програма професійного розвитку для адвокатів, покликана підтримати спільноту однодумців-професіоналів, які прагнуть до підвищення якості юридичних послуг, ефективному впровадженню реформ у сфері правосуддя, розвитку професійного співтовариства.

Нагадаємо, раніше був сформований список першої сотні учасників.

Яких результатів від програми «Адвокат майбутнього» чекають організатори, тренери і учасники читайте в наступному номері газети «Закон і Бізнес».

Закон і Бізнес