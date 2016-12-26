20.02.2017 09:00



Сьогодні, 20 лютого, відбудеться засідання другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, на якому заплановано розгляд дисциплінарних справ стосовно 6 суддів та питання відкриття такої справи щодо судді ВАСУ.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, до порядку денного засідання входить два питання:

1. Розгляд дисциплінарних справ:

1) стосовно судді Червонозаводського районного суду міста Харкова Міндарьової М.Ю., відкритої за заявою заступника прокурора Харківської області Стратюка О.М.;

2) стосовно судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни, відкритої за заявою заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В.;

3) стосовно судді Дніпровського районного суду міста Києва Федюка Олександра Олександровича, відкритої за скаргою заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В.;

4) стосовно судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Марущак Світлани Леонідівни, відкритої за заявою прокуратури Дніпропетровської області;

5) стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Козятник Людмили Григорівни, відкритої за заявою заступника прокурора Шевченківського району міста Києва Гавриша Р.В.;

6) стосовно судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області Синецької Людмили Андріївни, відкритої за заявами координатора координаційної ради Коаліції молодіжних громадських організацій Черкаської області «Молода Черкащина» Феофілової В.В., Закревської Є.О. та заступника прокурора Черкаської області Семенова В.В.

2. Розгляд питань про відкриття дисциплінарних справ чи відмову в їх відкритті:

1) за заявою Шпіньової Н.А., яка діє в інтересах Шпіньової Д.М., стосовно судді Вищого адміністративного суду України Стародуба Олександра Павловича.

Закон і Бізнес