Наступного тижня Міністерство юстиції України планують скасувати понад сотню регуляторних актів. У відомстві запевняють, що вони мають бюрократичний характер та діяли ще за часів Радянського Союзу.
Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», про це сьогодні заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає «Закон і Бізнес».
«Я думаю, що є ще сотні таких документів (йдеться про бюрократичні документи, які діють, можливо, ще з часів Радянського Союзу - ред.). Можу зробити маленький анонс: наступного тижня ми скасуємо понад сотню регуляторних актів старих періодів ДФС та різних інспекцій», — сказав міністр журналістам після колегії Мін’юсту.
При цьому він додав, що буде зроблено відповідну презентацію, і нагадав, що все це відбувається у рамках роботи Мін’юсту з Кабміном щодо скасування радянських бюрократичних документів.
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