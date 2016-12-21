17.02.2017 17:29



Наступного тижня Міністерство юстиції України планують скасувати понад сотню регуляторних актів. У відомстві запевняють, що вони мають бюрократичний характер та діяли ще за часів Радянського Союзу.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», про це сьогодні заявив міністр юстиції Павло Петренко, передає «Закон і Бізнес».

«Я думаю, що є ще сотні таких документів (йдеться про бюрократичні документи, які діють, можливо, ще з часів Радянського Союзу - ред.). Можу зробити маленький анонс: наступного тижня ми скасуємо понад сотню регуляторних актів старих періодів ДФС та різних інспекцій», — сказав міністр журналістам після колегії Мін’юсту.

При цьому він додав, що буде зроблено відповідну презентацію, і нагадав, що все це відбувається у рамках роботи Мін’юсту з Кабміном щодо скасування радянських бюрократичних документів.

Закон і Бізнес