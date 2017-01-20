ЮФ Pravovest виступає консультантом групи компаній-імпортерів зрідженого газу в суперечці з держорганами
Партнер юридичної фірми Pravovest Денис Шкіптан є радником «ЛеоПетрол» і групи компаній у справі про блокування імпорту зрідженого газу з боку митниці та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Конфлікт між рядом імпортерів нафтопродуктів і зрідженого газу і державними органами України почав набирати обертів в кінці 2016 року. На сьогоднішній день по території країни заблоковано пересування 161 залізничної цистерни, що загрожує дефіцитом LNG на АЗС і зростанням цін на паливо.
6 лютого МЕРТ своїм указом ввів санкції проти 16 компаній-імпортерів нафтопродуктів і експедиторів, які сумарно займають близько 40% ринку імпорту газу. Таким чином, з 18 березня цим компаніям загрожує заборона зовнішньоекономічної діяльності.
«ЛеоПетрол» уклала адвокатське угоду з партнером ЮФ Pravovest Денисом Шкіптаном, який займається підготовкою правової позиції для звернення до суду з позовною заявою від імені компаній про оскарження наказу МЕРТ.
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