17.02.2017 17:56



Партнер юридичної фірми Pravovest Денис Шкіптан є радником «ЛеоПетрол» і групи компаній у справі про блокування імпорту зрідженого газу з боку митниці та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Конфлікт між рядом імпортерів нафтопродуктів і зрідженого газу і державними органами України почав набирати обертів в кінці 2016 року. На сьогоднішній день по території країни заблоковано пересування 161 залізничної цистерни, що загрожує дефіцитом LNG на АЗС і зростанням цін на паливо.

6 лютого МЕРТ своїм указом ввів санкції проти 16 компаній-імпортерів нафтопродуктів і експедиторів, які сумарно займають близько 40% ринку імпорту газу. Таким чином, з 18 березня цим компаніям загрожує заборона зовнішньоекономічної діяльності.

«ЛеоПетрол» уклала адвокатське угоду з партнером ЮФ Pravovest Денисом Шкіптаном, який займається підготовкою правової позиції для звернення до суду з позовною заявою від імені компаній про оскарження наказу МЕРТ.

Закон і Бізнес