17.02.2017 14:12



Створення нового підрозділу судової влади з виключними повноваженнями може не усунути проблеми з корупцією в країні, а навпаки створити нових суб’єктів такої корупції. А в розрізі судової практики — збільшити кількість задоволених скарг до ЄСПЛ.

Таку думку висловив старший юрист Integrites, адвокат Володимир Рудниченко на запитання видання «Закон і Бізнес»: до яких наслідків може призвести створення системи спеціалізованих інституцій?

Адвокат розповів, що створення антикорупційного суду нині є «наймоднішою фішкою наших борців з корупцією», адже вони мають досвід створення НАБ та САП і позитивну реакцію громадян на такі органи. Хоча насправді їх результативність під великим питанням.

«Створення цілісної структури — від слідства до суду — вкрай дискусійне питання. Свого часу мій знайомий розповідав, як працював у службі правопорядку в Збройних силах СРСР зі своїм військовим судом, військовими прокурорами та 2—3 «військовими» адвокатами (більше не мали доступу до державної таємниці з відповідним допуском). Мабуть, не треба пояснювати, як легко та невимушено там отримувалися санкції, розглядалися справи та виносилися вироки», — розповів він.

В.Рудниченко вважає, , якщо привести на посади суддів судів загальної юрисдикції дійсно «компетентних та доброчесних», проблема буде усунута й без антикорупційної установи. Однак створення нового суду суспільству подається як єдиний шлях боротьби з корупцією.

«Треба дивитися правді в очі: проблеми з корупцією в країні, як і проблеми із забезпеченням принципу доступності до суду, справедливості судового процесу, неможливо вирішити, красиво назвавши якийсь підрозділ судової влади, розмістивши його в окремій будівлі та надавши певні привілеї. Результату в боротьбі з корупцією це може й не дати, а от створити нових суб’єктів такої корупції — легко. Так само як легко зможе збільшити кількість задоволених скарг до ЄСПЛ», — зазначив адвокат.

Детальніше про бачення системи антикорупційних судів, яке запропонували народні обранці читайте у статті «Суд закриється в собі» нового випуску газети «Закон і Бізнес».

Закон і Бізнес