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Людмила Волкова (праворуч) пропонувала колегам визначитися з обсягом фінансової підтримки, яку можуть надати органи місцевого самоврядування.

Людмила Волкова (праворуч) пропонувала колегам визначитися з обсягом фінансової підтримки, яку можуть надати органи місцевого самоврядування.

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