17.02.2017 10:59



За результатами анонімного тестування на посади суддів нового Верховного Суду кількість кандидатів зменшилась з 625 до 524. Рівно мінімальний допустимий бал набрали 7 кандидатів, 12 не прийшли на тестування.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у Громадській раді доброчесності.

За підрахунками ГРД:

- не з'явились на тестування 12 кандидатів;

- 89 кандидатів не набрали мінімально допустимий бал;

- набрали рівно мінімально допустимий бал і продовжать участь у конкурсі 7 кандидатів.

Касаційний цивільний суд (мінімально допустимий бал 60): менше 60 балів у 29-ти кандидатів, результат 60 балів рівно - у 2-х кандидатів, мінімальний бал тестування - 39,75, максимальний бал тестування - 84,75 у 2-х кандидатів, середній бал - 64,54.

Касаційний господарський суд (мінімально допустимий бал 60):менше 60 балів у 21-го кандидата, мінімальний бал тестування - 35,25, максимальний бал тестування - 90,0, середній - 70,84.

Касаційний адміністративний суд (мінімально допустимий бал 60): менше 60 балів у 14-ти кандидатів, результат 60 балів рівно - у 2-х кандидатів, мінімальний бал тестування - 41,2500, максимальний бал тестування - 87,75, середній - 70,59.

Касаційний кримінальний суд (мінімально допустимий бал 54): менше 54 балів у 25-ти кандидатів, результат 54 бала рівно - у 3-х кандидатів, мінімальний бал тестування - 19,5000 (1 кандидат з 0,0 балів помилився під час заповнення бланку відповідей), максимальний бал тестування - 84, середній - 64,63.

Закон і Бізнес