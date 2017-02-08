За результатами анонімного тестування на посади суддів нового Верховного Суду кількість кандидатів зменшилась з 625 до 524. Рівно мінімальний допустимий бал набрали 7 кандидатів, 12 не прийшли на тестування.
Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у Громадській раді доброчесності.
За підрахунками ГРД:
- не з'явились на тестування 12 кандидатів;
- 89 кандидатів не набрали мінімально допустимий бал;
- набрали рівно мінімально допустимий бал і продовжать участь у конкурсі 7 кандидатів.
Касаційний цивільний суд (мінімально допустимий бал 60): менше 60 балів у 29-ти кандидатів, результат 60 балів рівно - у 2-х кандидатів, мінімальний бал тестування - 39,75, максимальний бал тестування - 84,75 у 2-х кандидатів, середній бал - 64,54.
Касаційний господарський суд (мінімально допустимий бал 60):менше 60 балів у 21-го кандидата, мінімальний бал тестування - 35,25, максимальний бал тестування - 90,0, середній - 70,84.
Касаційний адміністративний суд (мінімально допустимий бал 60): менше 60 балів у 14-ти кандидатів, результат 60 балів рівно - у 2-х кандидатів, мінімальний бал тестування - 41,2500, максимальний бал тестування - 87,75, середній - 70,59.
Касаційний кримінальний суд (мінімально допустимий бал 54): менше 54 балів у 25-ти кандидатів, результат 54 бала рівно - у 3-х кандидатів, мінімальний бал тестування - 19,5000 (1 кандидат з 0,0 балів помилився під час заповнення бланку відповідей), максимальний бал тестування - 84, середній - 64,63.
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