17.02.2017 10:21



Звітно-виборний з'їзд адвокатів України відбудеться з 9 по 10 червня 2017 року. Делегати будуть обиратися за квотним принципом — один із ста, які мають бути обрані до 9 травня.

Відповідне рішення було прийняте Радою адвокатів України на засіданні 16 лютого, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

«Рада адвокатів України вирішила скликати звітно-виборний з'їзд адвокатів України на 9-10 червня 2017 року в місті Києві та зобов'язати РАУ забезпечити його проведення», — говориться у рішенні.

Рішенням Ради затверджено квоту представництва на з'їзд 1 від 100. РАУ також затвердила квоти для проведення регіональних звітно-виборчих конференцій (з відкритою датою) та конференцій по обранню делегатів з'їзду (не пізніше 9 травня).

За основу прийнято порядок і регламент проведення з'їзду, схвалено порядок денний. Представники адвокатури в Вищій раді правосуддя, ВККС та кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів обиратися під час цього з'їзду не будуть.

Анонсуючи прийняття цих рішень, Голова НААУ РАУ Лідія Ізовітова наголосила на тому, що завершення п'ятирічної каденції керівництва органів адвокатського самоврядування має забезпечити безперервність роботи та передачу набутого досвіду.

«Хотілося б, щоб цей виборчий рік, який має складатися з регіональних конференцій звітно- виборчих і звітно-виборчого з'їзду пройшов більш-менш спокійно. Хотілося б, щоб ті члени органів адвокатського самоврядування, які не будуть вдруге обрані, змогли передати започатковані ними традиції і спокійно передати документацію, щоб нові люди розуміли ту політику, яку проводили ми 5 років в адвокатурі», — наголосила вона.