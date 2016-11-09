17.02.2017 12:44



Розпорядження «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії» оприлюднене на сайті Кабміну. Надзвичайний стан в енергетиці вводиться відсьогодні і діє протягом місяця.

Про це ідеться у розпорядженні КМУ від 15 лютого 2017 року № 103-р, передає «Закон і Бізнес».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 лютого 2017 р. № 103-р

Київ

Про вжиття тимчасових надзвичайних

заходів на ринку електричної енергії

1. У зв’язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитової групи та з метою забезпечення надійної, безперебійної, стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи України, запобігання виникненню дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії погодитись з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо вжиття на ринку електричної енергії таких тимчасових надзвичайних заходів:

1) державним підприємством “Національна енергетична компанія “Укренерго” виходячи з наявних запасів палива для виробництва електричної енергії тепловими електростанціями енергогенеруючих компаній залежно від марок вугілля, стану електричних мереж та іншого енергетичного обладнання:

визначення допустимого рівня зниження резерву енергогенеруючих потужностей;

встановлення вимог щодо складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній у розрізі енергоблоків;

застосування у разі виникнення нагальної потреби за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості графіків погодинного вимкнення електроенергії та графіків її аварійного вимкнення;

здійснення із залученням Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії контролю за дотриманням графіків обмеження енергії та потужності, графіків погодинного вимкнення електроенергії та графіків її аварійного вимкнення;

2) державним підприємством “Енергоринок”:

розроблення графіків навантаження енергетичної системи України з урахуванням вимог державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” щодо складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній;

нарахування платежів за електричну енергію її виробникам, що працюють за ціновими заявками, для яких встановлені графіки та обсяги виробництва електричної енергії, за граничною ціною системи;

3) державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”:

дотримання графіків навантаження енергетичної системи України;

забезпечення проведення технічного обслуговування обладнання атомних електростанцій, пов’язаного з необхідністю часткового розвантаження одиничних енергоблоків атомних електростанцій, у вихідні або святкові дні;

розвантаження енергоблоків атомних електростанцій у разі потреби за балансом потужності у вихідні і святкові дні.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості за три дні до закінчення строку дії цього розпорядження поінформувати Кабінет Міністрів України про стан його виконання.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування, і діє протягом місяця.

Прем’єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Закон і Бізнес