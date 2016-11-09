Розпорядження «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії» оприлюднене на сайті Кабміну. Надзвичайний стан в енергетиці вводиться відсьогодні і діє протягом місяця.
Про це ідеться у розпорядженні КМУ від 15 лютого 2017 року № 103-р, передає «Закон і Бізнес».
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 лютого 2017 р. № 103-р
Київ
Про вжиття тимчасових надзвичайних
заходів на ринку електричної енергії
1. У зв’язку з блокуванням вантажних перевезень енергетичного вугілля антрацитової групи та з метою забезпечення надійної, безперебійної, стабільної роботи об’єднаної енергетичної системи України, запобігання виникненню дисбалансу між виробництвом і споживанням електричної енергії погодитись з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо вжиття на ринку електричної енергії таких тимчасових надзвичайних заходів:
1) державним підприємством “Національна енергетична компанія “Укренерго” виходячи з наявних запасів палива для виробництва електричної енергії тепловими електростанціями енергогенеруючих компаній залежно від марок вугілля, стану електричних мереж та іншого енергетичного обладнання:
визначення допустимого рівня зниження резерву енергогенеруючих потужностей;
встановлення вимог щодо складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній у розрізі енергоблоків;
застосування у разі виникнення нагальної потреби за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості графіків погодинного вимкнення електроенергії та графіків її аварійного вимкнення;
здійснення із залученням Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії контролю за дотриманням графіків обмеження енергії та потужності, графіків погодинного вимкнення електроенергії та графіків її аварійного вимкнення;
2) державним підприємством “Енергоринок”:
розроблення графіків навантаження енергетичної системи України з урахуванням вимог державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” щодо складу обладнання теплових електростанцій енергогенеруючих компаній;
нарахування платежів за електричну енергію її виробникам, що працюють за ціновими заявками, для яких встановлені графіки та обсяги виробництва електричної енергії, за граничною ціною системи;
3) державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”:
дотримання графіків навантаження енергетичної системи України;
забезпечення проведення технічного обслуговування обладнання атомних електростанцій, пов’язаного з необхідністю часткового розвантаження одиничних енергоблоків атомних електростанцій, у вихідні або святкові дні;
розвантаження енергоблоків атомних електростанцій у разі потреби за балансом потужності у вихідні і святкові дні.
2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості за три дні до закінчення строку дії цього розпорядження поінформувати Кабінет Міністрів України про стан його виконання.
3. Це розпорядження набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування, і діє протягом місяця.
Прем’єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН
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