17.02.2017 09:51



Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати анонімного письмового тестування у конкурсі на зайняття вакантних посад у Верховному Суді та назвала мінімальний допустимий бал.

Як повідомили у ВККС, максимально можлива оцінка за тестування може складати 90 балів, передає «Закон і Бізнес».

Ознайомитися з кількістю балів, набраною кандидатами, можна за посиланнями:

- Касаційний адміністративний суд;

- Касаційний господарський суд;

- Касаційний кримінальний суд;

- Касаційний цивільний суд.

Також Комісією визначено мінімально допустимий бал анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання:

- до Касаційного адміністративного суду — 60 балів;

- до Касаційного господарського суду — 60 балів;

- до Касаційного кримінального суду — 54 бали;

- до Касаційного цивільного суду — 60 балів.

Закон і Бізнес