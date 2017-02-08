Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати анонімного письмового тестування у конкурсі на зайняття вакантних посад у Верховному Суді та назвала мінімальний допустимий бал.
Як повідомили у ВККС, максимально можлива оцінка за тестування може складати 90 балів, передає «Закон і Бізнес».
Ознайомитися з кількістю балів, набраною кандидатами, можна за посиланнями:
- Касаційний адміністративний суд;
- Касаційний господарський суд;
- Касаційний кримінальний суд;
Також Комісією визначено мінімально допустимий бал анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання:
- до Касаційного адміністративного суду — 60 балів;
- до Касаційного господарського суду — 60 балів;
- до Касаційного кримінального суду — 54 бали;
- до Касаційного цивільного суду — 60 балів.
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