16.02.2017 17:54



Відповідно до рішень ВККС Вища рада правосуддя звільнила 4 суддів за вчинення істотного дисциплінарного проступку, що є несумісним зі статусом судді. Таких висновків дійшли на основі інформації з СБУ, Інтернету та ЗМІ.

Як повідомляє прес-служба ВРП, відповідні рішення були прийняті на засіданні 14 лютого, передає «Закон і Бізнес».

Вища рада правосуддя ухвалила звільнити наступних суддів на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції:

Маргарітова Михайла Вікторовича – з посади судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;

Кащеєву Галину Юріївну – з посади судді окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим;

Моцного Миколу Володимировича – з посади судді апеляційного суду міста Севастополя;

Єгорову Ольгу Василівну– з посади судді Калінінського районного суду міста Горлівки Донецької області.

Дисциплінарні провадження стосовно зазначених суддів були відкриті Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на підставі заяв Вищої ради юстиції про проведення перевірки наявності в діях цих суддів дисциплінарного правопорушення та порушення присяги. ВККСУ за результатами проведеної перевірки дійшла висновку, що дії зазначених суддів свідчать про вчинення істотного дисциплінарного проступку, що є несумісним зі статусом судді.

«На жаль, у Вищої ради юстиції не було інформації стосовно всіх суддів, і щоб отримати її, ми звертались до Служби безпеки України, аналізували повідомлення у ЗМІ, мережі Інтернет. На сьогодні все ще відсутня загальна база даних щодо суддів, але я сподіваюсь, що найближчим часом така база буде створена», — зазначив Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк.

Закон і Бізнес