16.02.2017 16:08



Марк Величко, юрист

У Генпрокуратурі повідомили про підготовку матеріалів для реалізації права на апеляційне оскарження рішення Печерського районного суду Києва про закриття справи проти народного депутата Сергія Лещенка, заведеної за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП.

Водночас, реалізувати право, яке не передбачене чинним законодавством, прокуратурі буде, м’яко кажучи, вкрай складно.

Дійсно, відповідно до ч.1 ст.250 КУпАП прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів при провадженні в справах про адміністративне правопорушення має право, зокрема, оскаржувати постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне правопорушення.

Разом з тим , згідно ч.1 ст.287 КУпАП, постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено прокурором лише у випадках, передбачених ч.5 ст.7 цього Кодексу, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Ч.5 ст.7 КУпАП передбачає, що прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення шляхом реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. І згадані вище положення кореспондуються з нормами п.4 ч.1 ст.2 Закону «Про прокуратуру», відповідно до якого однією із функцій прокуратури є нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Повноваження прокурора при здійсненні такого нагляду визначені ст.26 даного Закону і спрямовані на захист прав і свобод особи, яка примусово тримається в будь-яких місцях згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу.

Однак відповідно до постанови суду у справі С.Лещенка (яку має намір оскаржувати ГПУ), провадження взагалі закрито і заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадянина, до нардепа не застосовувалось. Тобто, у цьому випадку прокурор не наділений функцією нагляду відповідно до ч.5 ст.7 КУпАП, а також не має повноважень на оскарження судового рішення згідно ч.1 ст.287 КУпАП.

Також слід враховувати той факт, що постанова у справі про адмінпорушення прийнята суддею. Для такої постанови КУпАП передбачає спеціальну норму, яка регулює порядок її оскарження.

Так, частиною 2 статті 294 КУпАП передбачено, що постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом 10 днів з дня винесення постанови.

Зазначений перелік суб'єктів апеляційного оскарження є вичерпний. Прокурора, як особу, яка могла оскаржити постанову судді у справі про адміністративне правопорушення, було виключено із зазначеного переліку суб'єктів апеляційного оскарження у 2014 році (зміни до ч. 2 статті 294 КУпАП було внесено Законом «Про прокуратуру» від 14.10.2014).

Отже, Генпрокуратура не може оскаржити постанову судді у справі про адміністративне правопорушення С.Лещенка.

Судова практика Апеляційного суду міста Києва, до якої має бути подана апеляційна скарга на постанову у справі Лещенка С., також свідчить, що прокурор не є суб’єктом апеляційного оскарження і подані ним скарги підлягають поверненню. З прикладами постанов, ухвалених у 2016 – 2017 роках, можна ознайомитися, наприклад тут, тут або тут.

Підхід Апеляційного суду міста Києва щодо того, що постанови судді у справі про адміністративне правопорушення можуть оскаржувати лише ті суб’єкти, які передбачені ч. 2 ст. 294 КУпАП відображений і в інших постановах.

Зокрема, у постанові від 23 січня 2017 року суд повернув апеляційну скаргу подану НАБУ, оскільки вони не є суб’єктом, який вправі оскаржувати постанови судді у справі про адміністративне правопорушення. Аналогічно у постанові від 8 лютого 2017 року суд повернув апеляційну скаргу керівнику Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, оскільки згідно статті 294 КУпАП він не є суб’єктом оскарження.

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