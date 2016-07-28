16.02.2017 15:53
572
Роботу суддів Одеського апеляційного господарського суду та Господарського суду Одеської області тимчасово припинено через повідомлення про замінування.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в ОАГС, сьогодні, о 14:37, в поліцію надійшло повідомлення про те, що будівля Одеського апеляційного господарського суду та Господарського суду Одеської області, яка розташована за адресою пр-т. Шевченка 29 замінована.
На місце події направлено слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба.
Будівля і прилегла територія суду перевіряються на наявність вибухових речовин та пристроїв.
Матеріали за темою
Коментарі
© Закон і Бізнес. Мапа сайта
Створено в Студії Дмитра Бабича
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!