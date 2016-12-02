16.02.2017 16:33



Відтепер для адвокатів іноземних держав плата за організаційно-технічне забезпечення встановлена в розмірі плати за складання кваліфіспиту. А щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування — у розмірі прожиткового мінімуму.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в Національній асоціації адвокатів України, відповідне рішення було прийнято Ради адвокатів України на засіданні 3 лютого у Харкові.

РАУ внесено зміни до рішення від 1 червня 2013 року № 156 «Про встановлення для адвокатів іноземних держав плати за організаційно-технічне забезпечення». Відтепер для адвокатів іноземних держав плата за організаційно-технічне забезпечення встановлена в розмірі плати за складання кваліфікаційного іспиту. Тобто у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Платіж розподіляється між КДКА регіону та ВКДКА у співвідношенні 80 і 20.

Також РАУ внесла зміни до рішення від 1 червня 2013 року № 157 «Про встановлення щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування для адвоката іноземної держави». Відтепер щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування для адвоката іноземної держави дорівнює прожитковому мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року. Платіж розподіляється у пропорції 70 на 30 між радою адвокатів регіону та НААУ.

Закон і Бізнес