18.02.2017 10:21



Громадяни Швейцарії підтримали полегшення процедури отримання громадянства мігрантами в третьому поколінні. За попередніми даними, за поправку до конституції, що спрощує натуралізацію, на референдумі проголосувало близько 60% його учасників.

Дотепер оформити громадянство за спрощеною схемою міг тільки іноземець, котрий 6 і більше років перебував у шлюбі з громадянином конфедерації.

Проте схвалення поправки не означає автоматичного отримання громадянства. Той, хто з’явився на світ у третьому поколінні родини, яка колись приїхала до Швейцарії, а нині постійно тут живе, повинен подати відповідну заявку до виповнення йому 25 років. При цьому людині доведеться довести, що вона народилася у Швейцарії, щонайменше 5 років провчилася в одній з місцевих шкіл і має посвідку на проживання категорії «С».

Крім цього, хоча б один із батьків такої особи повинен відповідати цим критеріям, а також постійно жити в країні щонайменше 10 років. Разом з тим потрібно, аби бабуся або дідусь кандидата з’явилися на світ у конфедерації або довели, що мають у своєму розпорядженні законне право на перебування та мешкання тут.

Референдуми з питання щодо спрощення натуралізації для внуків приїжджих проходили у Швейцарії не раз. Раніше громадяни країни не підтримували преференцій для мігрантів другого або третього покоління.