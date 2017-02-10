18.02.2017 15:14



У Мехіко організували «корупційний тур» на автобусі, під час якого гіди розповідають мандрівникам про місця, пов’язані з хабарництвом та іншими злочинами.

Під час екскурсії увагу туристів звертають, зокрема, на монумент Estela de Luz («Стовп світла»), зведений у 2011 році з нагоди 200-річчя незалежності Мексики від Іспанії, повідомляє Daily Mail. Компанію, яка працювала над його спорудженням, підозрювали в тому, що вона завищила загальну вартість використаної сталі на кілька мільйонів доларів.

Мандрівникам також розповідають про скульптуру, що нагадує про 43-х студентів, убитих бандитами в штаті Герреро в 2014 році. Учасників акцій протесту заарештували поліцейські, які потім передали їх злочинцям.

Серед інших визначних пам’яток на маршруті — будівля сенату Мексики, прокуратура Мехіко, інститут соціального забезпечення та інші місця.

Тур безкоштовний і фінансується за рахунок приватних пожертвувань. Екскурсію, яка триває 90 хв., проводять щотижня по суботах, двічі на день.