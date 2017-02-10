19.02.2017 13:14



У Болгарії занепокоїлися тим, що СМС у роумінгу латиницею обходяться дешевше, ніж кирилицею. І угледіли тут дискримінацію.

Комісія з питань захисту прав споживачів перейнялася тим фактом, що в роумінгу за СМС кирилицею доводиться платити більше. За фактом, текст СМС максимальної довжини в 160 знаків еквівалентний приблизно 2-м СМС кирилицею (до 70 знаків).

Голова комісії Димітр Маргаритов переконаний, що ця дискримінація виникла через технічні причини, які потрібно усунути.