Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ В Болгарії занепокоїлися тим, що СМС у роумінгу латиницею дешевші, ніж кирилицею

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