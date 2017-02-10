19.02.2017 10:42



Електронні квитки кануть у Лету. Британський транспорт переходить на біометрію. Замість продажу квитків залізниця скануватиме очі.

Спочатку Chiltern Railways планувала замінити паперові квитки технологією Bluetooth. Це дозволило б розпізнавати людину, яка проходить через турнікет, за сигналом її смартфона й автоматично списувати з банківського рахунку вартість поїздки.

Проте цього виявилося недостатньо. Днями компанія представила концепцію оплати проїзду в потягах за допомогою біометричних маркерів.

Теоретично пасажир зможе залишити вдома не тільки гаманець, а й смартфон. Адже, щоб виїхати з міста, достатньо буде показати відбиток пальця або подивитися в спеціальну камеру для сканування сітківки.

Відомство обіцяє почати тестування нового способу контролю в середині 2017 року. Воно вважає, що біометричні технології допоможуть боротися з великим напливом пасажирів у години пік.