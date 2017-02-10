Електронні квитки кануть у Лету. Британський транспорт переходить на біометрію. Замість продажу квитків залізниця скануватиме очі.
Спочатку Chiltern Railways планувала замінити паперові квитки технологією Bluetooth. Це дозволило б розпізнавати людину, яка проходить через турнікет, за сигналом її смартфона й автоматично списувати з банківського рахунку вартість поїздки.
Проте цього виявилося недостатньо. Днями компанія представила концепцію оплати проїзду в потягах за допомогою біометричних маркерів.
Теоретично пасажир зможе залишити вдома не тільки гаманець, а й смартфон. Адже, щоб виїхати з міста, достатньо буде показати відбиток пальця або подивитися в спеціальну камеру для сканування сітківки.
Відомство обіцяє почати тестування нового способу контролю в середині 2017 року. Воно вважає, що біометричні технології допоможуть боротися з великим напливом пасажирів у години пік.
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