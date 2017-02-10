Для тих, хто самотній, названі найсексуальніші міста світу

19.02.2017 19:22



Подорожі цікаві не тільки новими враженнями. Іноді на іншому кінці світу можна зустріти кохання. І є міста, де вірогідність цього досить велика.

Британська газета The Independent до Дня святого Валентина склала список з 11 найсексуальніших міст світу.

Ріо-де-Жанейро ввійшло до цього переліку, тому що в ньому живуть дуже красиві люди, які часто з’являються на вулицях майже без одягу, пояснили журналісти. Вони також нагадують і про знаменитий карнавал.

У Бостоні майже 70% людей не одружені. За цим показником місто перебуває на другому місці в США. Крім того, бостонці доброзичливі й товариські, тому це американське місто також можна визнати одним з найсексуальніших у світі, вважають в британському виданні.

Буенос-Айрес потрапив до списку завдяки знаменитому й пристрасному аргентинському танго. Нью-Йорк був визнаний журналом Playboy найсексуальнішим містом світу. Крім того, там цілодобово працюють бари і проходять вечірки.

Медельїн (друге за значущістю місто Колумбії) був відзначений завдяки безлічі привабливих студентів, котрі вчилися там. Місто Ченду на південному заході Китаю можна назвати сексуальним завдяки його розкішним спа-салонам і готелю Temple House з ресторанами, розташованими в затишних місцях. До переліку також були включені Відень, Кейптаун, Сідней, Мадрид і Монако.