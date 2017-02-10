Напіводягнені жінки виступили за право засмагати топлес

18.02.2017 18:11



У Буенос-Айресі та інших містах Аргентини десятки напіводягнених жінок вийшли на демонстрації, відстоюючи своє право засмагати на пляжах без верхньої частини купальника.

Слоган протестувальниць промовляв: «Не піддавайте наші груди цензурі», відзначило Daily Mail. Деякі з незадоволених представниць слабкої статі зробили на своїх тілах написи: «Цензура», «Моє тіло — мій вибір» і «Ми не збираємося просити дозволу».

Обурення громадськості викликане діями працівників поліції, які в січні змусили трьох жінок, котрі приймали сонячні ванни топлес, піти з одного з пляжів у провінції Некочеа. Аргентинкам пригрозили затриманням, якщо вони не перейдуть на територію, виділену для нудистів.

Раніше, в грудні 2016 року, 30 напіводягнених жінок з м.Келоуна (Канада) взяли участь у фотосесії, щоб висловити протест проти видалення відвертих знімків адміністрацією соціальної мережі Фейсбук.

Жінки наклеїли на себе стрічки з написом «Цензура» (censored), таким чином прикривши груди і геніталії.