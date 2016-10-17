16.02.2017 09:52



Уряд ухвалив рішення про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електроенергії: ТЕС переходять в енергоощадний режим через дефіцит антрацитового вугілля, з якого виробляється третина всієї електроенергії в Україні.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Уряду, передає «Закон і Бізнес».

«Запровадження надзвичайних заходів на ринку електричної енергії не означає автоматичного відключення електроенергії і тепла для населення. Уряд робитиме все для того, щоб мінімізувати будь які-негативні наслідки для українських громадян. «Віялові» відключення українських осель від електроенергії можливі у крайніх випадках і про це Уряд заздалегідь інформуватиме населення», — говориться у повідомленні.

Як повідомляє «РБК-Україна», надзвичайні заходи передбачають, що НЕК «Укренерго», виходячи з наявних запасів вугілля різних марок, повинен буде визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенеруючих потужностей, встановити ліміт за складом обладнання для кожного енергоблоку ТЕС. Це означає, що для економії вугілля, підприємства будуть працювати, використовуючи мінімальний склад устаткування.

Крім того, оператору магістральних мереж належить встановити тимчасові обмеження щодо їх пропускної спроможності, а також визначити умови та обсяги міждержавних перетоків електроенергії. Також для НАЕК «Енергоатом» будуть встановлені спеціальні графіки роботи, які АЕС зобов'язані будуть дотримуватися, а також компанія повинна бути готова в будь-який момент розвантажити свої енергоблоки.

Так, в період НС атомні станції забезпечать енергопостачання в нічний час і до 70-80% покриють споживання днем. Решта покриють гідроелектростанції, посилиться навантаження на ТЕС, що працюють на газовому вугіллі. Також буде застосований графік аварійних відключень.

Очікується, що зазначені заходи сприятимуть тому, що споживання вугілля-антрациту скоротиться на 20%.

Закон і Бізнес