16.02.2017 17:07



Президент України Петро Порошенко змінив керівників трьох департаментів Служби безпеки України і начальників п’яти обласних управліннь СБУ.

Відповідний Указ Президента України від 14 лютого №35/2017 розміщений на сайті глави держави, передає видання «Закон і Бізнес».

Петрова Олексія Геннадійовича призначено начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Його попередника Найду Віталія Анатолійовича призначено начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.

Доценка Данила Ігоровича призначено начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області. Його попередника Зубкова Олега Петровича звільнено з посади.

Косинського Владислава Володимировича призначено начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області. Його попередника Гончарова Юрія Олеговича звільнено з посади.

Ляха Олексія Анатолійовича призначено начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Його попередника Калініна Олександра Володимировича звільнено з посади.

Хілька Олександра Анатолійовича призначено начальником Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. Його попередника Шмітька Олександра Григоровича звільнено з посади.

Крім того, начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України призначено Климчука Олександра Васильовича. А Кононенка Віктора Іонасовича — начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Закон і Бізнес