Президент України Петро Порошенко змінив керівників трьох департаментів Служби безпеки України і начальників п’яти обласних управліннь СБУ.
Відповідний Указ Президента України від 14 лютого №35/2017 розміщений на сайті глави держави, передає видання «Закон і Бізнес».
Петрова Олексія Геннадійовича призначено начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Його попередника Найду Віталія Анатолійовича призначено начальником Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.
Доценка Данила Ігоровича призначено начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області. Його попередника Зубкова Олега Петровича звільнено з посади.
Косинського Владислава Володимировича призначено начальником Управління Служби безпеки України в Сумській області. Його попередника Гончарова Юрія Олеговича звільнено з посади.
Ляха Олексія Анатолійовича призначено начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Його попередника Калініна Олександра Володимировича звільнено з посади.
Хілька Олександра Анатолійовича призначено начальником Управління Служби безпеки України в Запорізькій області. Його попередника Шмітька Олександра Григоровича звільнено з посади.
Крім того, начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України призначено Климчука Олександра Васильовича. А Кононенка Віктора Іонасовича — начальником Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
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