17.02.2017 09:01



Сьогодні, 17 лютого, відбудеться засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, на якому розглянуть дисциплінарні справи щодо 7 суддів та питання відкриття таких справ стосовно 8 суддів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, засідання почнеться о 10:00 за адресою: вул. Студентська, 12-а, м. Київ.

Відповідно до порядку денного засідання заплановано:

1. Розгляд дисциплінарних справ:

1) за заявами координатора координаційної ради «Молода Черкащина» Феофілової В.В. від 25 листопада 2014 року, Закревської Є.О. від 10 грудня 2014 року та заступника прокурора Черкаської області Семенова В.В. від 12 грудня 2014 року стосовно судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області КАЛАШНИКА Василя Павловича;

2) за заявою Нужненка С.М. від 29 листопада 2014 року стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва МАЛІНОВСЬКОЇ Валентини Миколаївни

3) за заявою Маселка Р.А. від 11 грудня 2014 року стосовно судді Печерського районною суду міста Києва КИЦЮКА Віктора Петровича;

4) за скаргами публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» стосовно суддів Вищого адміністративного суду України ДОНЦЯ Олександра Євгеновича та МОРОЗА Валентина Федоровича.

5) за заявами Коаліції молодіжних громадських організацій Черкаської області «Молода Черкащина» та заступника прокурора Черкаської області Семенова В.В. стосовно судді Соснівського районного суду міста Черкаси ЧЕПУРНОГО Валерія Петровича;

6) за заявами народного депутата України Продан Оксани Петрівни, Генеральної прокуратури України та Середи Максима Леонідовича стосовно судді Миколаївського окружного адміністративного суду МАЛИХ Оксани Володимирівни

2. Розгляд питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті:

1) за заявою заступника прокурора Кіровоградської області Здоренка Є.В. від 12 грудня 2014 року стосовно судді Ленінського районного суду міста Кіровограда БЕЗСМОЛОГО Євгенія Борисовича;

2) за заявою Довбах Г.В. від 4 грудня 2014 року стосовно судді Голосіївського районного суду міста Києва ВАЛІГУРИ Дмитра Миколайовича;

3) за заявою Середи М.Л. від 3 грудня 2014 року та аналогічними за змістом заявами Вєренцова О.О. від 9 грудня 2014 року стосовно судді апеляційного суду Львівської області РОМАНЮКА Михайла Феодосійовича.

4) за скаргою Якорєва Сергія Антоновича в інтересах Якорєвої Анни Сергіївни стосовно судді Вищого адміністративного суду України ДОНЦЯ Олександра Євгеновича.

5) за скаргою приватного акціонерного товариства «Альба-Україна» стосовно судді Вищого адміністративного суду України ЗАЇКИ Миколи Миколайовича;

6) за скаргою Якименко Н.В. стосовно судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОПОВИЧ Олени Вікторівни.

7) за заявами Маселка Р.А. та Голови ГС «Українська спілка автомайдан» Михайловського А.В. стосовно судді Ірпінського міського суду Київської області ОЛАДЬКО Світлани Іванівни та судді апеляційного суду Київської області СЛИВИ Юрія Михайловича.

Закон і Бізнес