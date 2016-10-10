17.02.2017 08:39



23 березня у столиці стартують усні дебати IV Міжнародного конкурсу з комерційного арбітражу. Дане змагання традиційно проводить Європейська арбітражна палата серед студентів юридичних факультетів українських та зарубіжних ВНЗ.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 36/1.

Конкурс будується за моделлю розгляду спору в міжнародному арбітражі (за Регламентом Міжнародного комерційного арбітражного суду при ЄАП) і проходить англійською мовою.

Змагання відбувається у два етапи, які включають заочну (підготовка меморандумів) і очну (дебати команд) частини. Переможці конкурсу отримають можливість пройти стажування в провідних компаніях Європи і світу, що дозволить їм отримати практичні навички в обраній професії, підвищити юридичну кваліфікацію та закласти надійний фундамент для майбутнього працевлаштування.

Участь в конкурсі дає студентам можливість приміряти на себе не лише роль юридичних радників компаній, але і арбітрів. Адже в рамках змагання команди проходять всі етапи арбітражного процесу: від підготовки меморандумів, представлення своєї позиції під час дебатів у арбітражі, винесення фінального арбітражного рішення до стадії його оскарження або виконання.

Наразі студенти готують письмові роботи і зовсім скоро порівняються силами під час усних дебатів, які відбудуться у Києві за таким графіком:

- Відбірковий тур - 23 березня 2017 року,

- Півфінал - 6 квітня 2017 року

- Фінал - 7 квітня 2017 року.

Відповідно до жеребкування, яке відбулося під час презентації конкурсу у грудня 2016 р., в результаті визначилися пари-суперники:

• Тернопільський національний економічний університет Vs. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

• Ужгородський національний університет Vs. Київський національний торговельно-економічний університет

• Національний університет «Острозька академія» Vs. Національна академія внутрішніх справ

• Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Vs. Київський університет права НАНУ

Детальніше про захід читайте за посиланням.

Закон і Бізнес