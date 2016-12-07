16.02.2017 08:31



Сьогодні, 16 лютого, відбудеться відкрита дискусія: «Законопроект № 2302а-д: експертиза та підготовка до другого читання», організована Комітетом АПУ з корпоративного права.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», засідання почнеться о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, БЦ «Senator», 17-ий поверх, офіс KPMG.

Нагадаємо, минулого місяця Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (№2302а-д).

Законопроект вводить механізми надання особі (особам, що діють спільно), яка є власником 95% і більше акцій товариства, права здійснювати примусовий викуп акцій у інших акціонерів (squeeze-out) та надання кореспондуючого права міноритарним акціонерам вимагати від контролюючого акціонера викупу в них акцій за справедливою ціною (sell-out).

Як очікують автори законопроекту, це спростить процес перетворення квазі-публічної форми АТ у приватну і надасть більше можливостей АТ захиститись від рейдерства та знизити загрози корпоративного шантажу.

Серед питань, запланованих до розгляду:

- Чи залишиться поріг squeeze-out на рівні 95% або буде знижений до 90%: короткий екскурс в історію питання і обговорень;

- Squeeze-out для всіх: міноритаріїв, кредиторів чи ні?

- Механіка розрахунків.

Детальніше читайте за посиланням.

Закон і Бізнес