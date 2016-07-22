16.02.2017 12:11



Зобов’язати господарські суди готувати повний текст ухвал за три дні планують народні обранці. Адже за нинішніх обставин такі ухвали не вдається вчасно оскаржити.

Відповідно до Господарського процесуального кодексу, якщо господарський спір не вирішується по суті господарський суд виносить ухвалу. Також ухвала господарського суду виноситься щодо накладення арешту на майно або зняття з нього арешту у разі визнання недійсним кредитного договору, в якому виконання зобов'язання позичальника забезпечено заставою майна, а також у разі визнання недійсним договору застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором.

Апеляційна скарга подається на ухвалу місцевого господарського суду протягом п’яти днів з дня їх оголошення. Разом з тим, як зазначають у парламенті на практиці суди не підписують повну ухвалу в межах строку оскарження.

Тому група парламентарів підготувала законопроект «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо складення повної ухвали)» (№6080). Ініціативою пропонується передбачити, у разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин ухвали господарський суд повідомляє, коли буде складена повна ухвала. При цьому повна ухвала повинна бути складена у строк не більше трьох днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини ухвали.